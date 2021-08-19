У міськраді Запоріжжя проводяться обшуки в рамках справи про розтрату майна

У Запорізькій міській раді протягом дня правоохоронці проводять обшуки кабінетів і автомобілів високопоставлених чиновників мерії, серед яких міський голова Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як зазначили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області, слідчі дії в Запорізькій міськраді проводяться в рамках відкритого кримінального провадження за ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Правоохоронці обшукали не тільки кабінети міського голови Запоріжжя Володимира Буряка і двох його радників, а також їхні особисті автомобілі у внутрішньому дворі мерії.

В ході обшуку автомобіля Буряка слідчі зачитали постанову слідчого судді, який санкціонував ці обшуки. У ній перераховано ряд правопорушень, в яких правоохоронці підозрюють чиновників.

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"Представники комунальних підприємств Запорізької міської ради, голови районних державних адміністрацій та невстановлені особи надають неправомірну вигоду запорізькому міському голові Буряку. В ході досудового розслідування встановлено, що міський голова Буряк разом зі своїми радниками та іншими невстановленими в ході слідства особами систематично планують розкрадання бюджету м. Запоріжжя через призначення директорів комунальних підприємств, керівників департаментів та голів районних адміністрацій м. Запоріжжя, які є розпорядниками бюджетних коштів. І в подальшому - із залученням призначених осіб здійснюють розкрадання коштів", - зазначалося в судовій ухвалі, зачитаній у ході обшуку слідчим.

Крім того, в поліції підтвердили, що в четвер обшуки також проводилися в запорізькому салоні краси "Персона", що належить особі, яку пов'язують з мером Запоріжжя.