Траса, яка веде до Сорочинців, буде відремонтована цього року, - Укравтодор. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Укравтодору в Facebook.
Загальна протяжність автодороги Р-42 Лубни - Миргород - Опішня - 121,9 км. Вона з'єднує три області - Полтавську, Сумську та Харківську, і райони області для під'їзду до санаторно-курортних зон і джерел мінеральних вод. Протягом останніх трьох років цю трасу оновили майже на 65 км.
Крім цього, Р-42 веде в село Великі Сорочинці, де щорічно проходить Національний Сорочинський ярмарок. Ярмарок цього року стартував у вівторок, 17 серпня.
"Щодоби по дорозі Р-42 рухається близько 6000 транспортних засобів. В період проведення Сорочинського ярмарку ця цифра збільшується вдвічі", - розповіли в Укравтодорі.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в цьому році планується побудувати, реконструювати і відремонтувати 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.