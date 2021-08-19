Траса, яка веде до Сорочинців, буде відремонтована цього року, - Укравтодор. ФОТО

Цьогоріч у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартує ремонт розташованої на Полтавщині траси Р-42 Лубни - Миргород - Опішня в межах Лубенського району. Зараз тривають тендерні процедури на визначення підрядної організації

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Укравтодору в Facebook.

Загальна протяжність автодороги Р-42 Лубни - Миргород - Опішня - 121,9 км. Вона з'єднує три області - Полтавську, Сумську та Харківську, і райони області для під'їзду до санаторно-курортних зон і джерел мінеральних вод. Протягом останніх трьох років цю трасу оновили майже на 65 км.

Крім цього, Р-42 веде в село Великі Сорочинці, де щорічно проходить Національний Сорочинський ярмарок. Ярмарок цього року стартував у вівторок, 17 серпня.

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"Щодоби по дорозі Р-42 рухається близько 6000 транспортних засобів. В період проведення Сорочинського ярмарку ця цифра збільшується вдвічі", - розповіли в Укравтодорі.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в цьому році планується побудувати, реконструювати і відремонтувати 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.



