Після візиту в Москву Меркель може привезти певні гарантії щодо транзиту газу територією України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський передбачає, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту в Росію може прибути до Києва з певними гарантіями енергетичної безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданням "НВ", Washington Post, Liberation, "Нова Газета" і Funke Media, повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідаючи на питання, чи непокоїть його поїздка Меркель в РФ перед візитом в Україну, Зеленський повідомив, що він повністю спокійний щодо цього.

"Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС", – пояснив він.

Президент також зазначив, що Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але він вважає цей підхід занадто м'яким.

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"Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, Меркель прибуде з візитом в Україну 22 серпня. Перед цим, 20 серпня, вона зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в Москві.