Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко

За її призначення проголосували 75 депутатів. Тетяна Єгорова-Луценко - заступник голови фракції "Слуга народу".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу облради.

Єгорова-Луценко була єдиною кандидатурою на посаду керівника ради.

Під час обговорення кандидатури у своєму виступі Тетяна Єгорова-Луценко пріоритетними напрямами роботи назвала медичну галузь і промисловість.

Серед галузей Єгорова-Луценко ставить у пріоритет агросектор, IT і екологію.

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Єгорова-Луценко розпочала роботу в Харківській обласній держадміністрації в серпні 2020 року. Тодішній голова Харківської ОДА Олексій Кучер призначив її своїм першим заступником. Пізніше вона була призначена керівником фракції "Слуга народу" в Харківській облраді, але в квітні 2021 цього року нова глава Харківської ОДА Айна Тимчук звільнила Єгорову-Луценко з посади першого заступника. Політика також прибрали з посади голови фракції "Слуга народу", зробивши її першим заступником голови.

Як повідомляє "НВ", на посаді віцегубернатора Тетяна Єгорова-Луценко заробила 153 тис. 218 грн, а її чоловік Віталій Луценко отримав 13 тис. грн в ТОВ Юридична компанія Астара. Чиновниця зберігала готівкою 1,45 млн грн, а у її чоловіка значилося 1,2 млн грн, $4 тис. і 3 тис. євро.

У родини Єгорової-Луценко два авто. Її чоловік користується Mercedes-Benz GLE 250 вартістю 1,74 млн грн, а сама ексчиновниця безплатно могла користуватися Porsche Macan за 1,75 млн грн, який належить Надії Оберемок. Тетяна Єгорова-Луценко внесла в декларацію дві шуби з натурального хутра і два набори ювелірних прикрас: золоті персні з сережками.

Чоловік ексчиновниці володіє 14-ма земельними ділянками в різних районах області. Сім з них він придбав в той час, коли Тетяна Єгорова-Луценко обіймала посаду першого заступника голови ХОДА. Також у подружжя є кілька квартир. Апартаменти в Харкові на 135 кв м вартістю в 3,38 млн грн належать Віталію Луценку, а квартири площею 73 кв м у Пісочині та Харкові належать Єгоровій-Луценко.

Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили главу Харківської обласної ради Артура Товмасяна про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

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За версією слідства, на початку 2021 року його вимагав та отримав хабар в 1,05 млн грн за те, щоб залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства.

"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав. 19 серпня Товмасяна звільнили з посади голови Харківської облради.