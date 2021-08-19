Обшуки проходять в одному з департаментів КМДА, - прокуратура

Подольська окружна прокуратура Києва проводить обшуки в приміщеннях департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів міського бюджету під час капітального ремонту житлового фонду столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що упродовж 2019-2021 років групою осіб, з числа керівників Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП "Спецжитлофонд", КП "Житлоінвестбуд-УКБ" проведено підконтрольні тендерні закупівлі та залучено афілійовані з учасниками групи підрядні підприємства для виконання будівництва дошкільного навчального закладу у Святошинському районі, прокладання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі, виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель у Солом’янському районі, реконструкції будинку на бульварі Кольцова у Святошинському районі та інших об’єктів у столиці", - наголошується в інформації.

Загалом зазначена група осіб перерахувала афілійованим підрядникам понад 250 млн гривень. При цьому, як встановлено слідством, роботи на вказаних та інших об’єктах будівництва проведено за завищеними цінами, частково не проведено або виконано неякісно, з порушенням вимог ДБН.

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Попередній розмір збитків місцевому бюджету становить понад 30 млн гривень. На даний час на підставі ухвал суду тривають обшуки.

Крім того, Печерська окружна прокуратура Києва спільно з СБУ провела невідкладні слідчі дії в приміщенні управління туризму та промоцій КМДА.

"Слідчі дії проведені, щоб знайти первинні фінансові документи і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з приводу необґрунтованого перерахування коштів за послуги з організації культурно-мистецьких заходів, які фактично не надавалися", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.