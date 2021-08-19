З початку евакуації ми вивезли з Кабула близько 7000 осіб, - Пентагон

США з початку евакуації вивезли з Кабула близько 7000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда, з посиланням на AFP, яке цитує генерал-майора Хенка Тейлора на брифінгу Пентагону.

За його словами, з початку евакуації 14 серпня станом на четвер евакуювали близько 7000 осіб. З кінця липня, коли США прискорили вихід з країни, евакуювали вже близько 12 000 осіб.

Тейлор зазначив, що безпеку і порядок у аеропорту зараз забезпечують 5200 американських військових.

За останню добу в Кабул прибули 13 транспортних літаків і вилетіли назад - 12 з них, забравши понад 2000 осіб.

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Загалом мова про евакуацію від 60 до 80 000 осіб, в тому числі понад 10 000 громадян США.