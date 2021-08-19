Поліція досі зберігає фекалії, вилучені 2 роки тому в осіб, які готували напад на Марш рівності. ДОКУМЕНТ

Утилізувати речові докази не можна до рішення суду.

Про це сказано у відповіді поліції на запит видання LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Управління поліції змушене зберігати такі речові докази:

15 пакетів з презервативами з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом;

три пластикові бочки ємністю 55 літри з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом;

2 оприскувачі ємністю 5 літрів з речовиною мутнуватно жовтого кольору з різким запахом.

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Під час досудового розслідування та до моменту дозволу судом утилізувати ці речові докази заборонено, вони зберігаються у Голосіївському управлінні поліції.

26 березня 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду, після чого 31 березня відбувся єдиний суд, інформація про який є у Єдиному реєстрі судових рішень. На ньому ухвалили рішення про призначення підготовчого засідання суду на 16 липня.

Нагадаємо, 23 червня 2019 року дев'ятеро осіб були затримано на острові Жуків у зв'язку з підготовкою можливих дій для зриву Маршу рівності. Підозрюваним інкримінується замах на групове хуліганство, за що передбачена відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 296 ККУ.

У поліції повідомляли, що на акцію проти Маршу рівності в Києві планували пронести 200 наповнених екскрементами презервативів, щоб закидати ними учасників Маршу і співробітників поліції.