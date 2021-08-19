Польща звинуватила режим Лукашенка у створенні гуманітарної кризи на кордоні з країнами Євросоюзу

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знову звинуватив офіційний Мінськ у навмисному використанні біженців із Сирії, Іраку та Афганістану для створення гуманітарної кризи на кордоні з країнами ЄС, і пообіцяв не пускати їх в країну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Associated Press.

"Мігранти - люди, яким я щиро співчуваю, але вони - інструмент, засіб в руках Олександра Лукашенка", - заявив він.

При цьому Моравецький додав, що Польща не піддасться цьому "шантажу" і не допустить проникнення біженців на свою територію. Напередодні польські військові проклали кілька кілометрів колючого дроту вздовж кордону.

Польща звинувачує Мінськ у тому, що через дії Білорусі мігранти стовпилися на кордоні. Європейські країни зі свого боку їх також не приймають, тому люди розбивають табори в прикордонних зонах, нерідко там відбуваються бійки.

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