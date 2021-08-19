Головні новини 19 серпня: Зеленський про другий термін, Європа визнала українську вакцинацію

Зеленський припустив, що може піти на другий термін, Єврокомісія визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію, у Харківської облради - нова очільниця, - головні новини України 19 серпня.

Зеленський про другий термін

"Я не зробив те, що хочу, просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - сказав Зеленський у відповідь на питання про те, чи збирається він балотуватися на другий термін. Додавши, що "дуже рано про це говорити". ""Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити", - зазначив президент.

Дата зустрічі з Байденом

Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться не 30 серпня, як спочатку було задумано, а 31-го. Формат розширили: тепер передбачена зустріч не тільки у форматі делегацій, а й віч-на-віч.

Єврокомісія визнала українські цифрові сертифікати вакцинації

Цифровий COVID-сертифікат можуть отримати в додатку "Дія" українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. "Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред'явлення всередині країн ЄС", - повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Міністр закордонних справ Кулеба, правда, додав, що рішення про те, чи визнавати українські цифрові сертифікати, тепер буде самостійно приймати кожна країна ЄС, а постанова Єврокомісії має не обов'язковий, а рекомендаційний характер.

Телеканал "НАШ" можуть закрити через суд

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення збирається подати позов про закриття телеканалу "НАШ", який належить Євгену Мураєву. Причина - висловлювання колишнього глави нині забороненої в Україні Компартії Петра Симоненка, який розпалював ворожнечу щодо представників і віруючих ПЦУ.

Хто замість Товмасяна?

Харківська облрада на позачерговій сесії звільнила з посади голови підозрюваного у хабарництві Артура Товмасяна. Замість нього обрали Тетяну Єгорову-Луценко - "слугу народу", що працює в обладміністрації рік. Вона була єдиним кандидатом на цю посаду.

Україна купила криголам

Судно "Джеймс Кларк Росс" 30 років вірою і правдою прослужив британським дослідникам, а тепер допоможе українським полярникам вивчати океани і зміни клімату.