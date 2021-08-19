ЮНЕСКО закликає захистити культурну спадщину і працівників культури в Афганістані

В ЮНЕСКО закликали захистити культурну спадщину і працівників культури в Афганістані після захоплення влади над країною рухом "Талібан".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле, поширеній у четвер.

Зокрема, Азуле "закликала до збереження культурної спадщини Афганістану в його розмаїтті при повному дотриманні норм міжнародного права, а також до вжиття всіх необхідних заходів обережності, щоб уберегти і захистити культурну спадщину від шкоди і розграбування", наголошується в заяві, розміщеній на сайті організації.

В ЮНЕСКО повідомили, що пильно стежать за ситуацією в країні і готові докласти всіх можливих зусиль для захисту безцінної культурної спадщини Афганістану. Організація наголосила на важливості забезпечення безпечної робочого середовища для художників і фахівців в галузі культурної спадщини в країні.

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В організації відзначили особливу історичну і культурну цінність таких місць, як історичні райони міста Герат, Джамський Мінарет і споруди в Баміанській долині, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також музеї, зокрема Національний музей у Кабулі.

Стурбованість організації пов'язана зі знищенням талібами Баміанських статуй Будди в 2001 році. Тоді лідер організації мулла Мохаммед Омар заявив, що статуї є язичницькими ідолами і підлягають знищенню. У 2003 році багато історичних споруд, що розташовані в Баміанській долині, були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.