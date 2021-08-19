Терориста Тимофєєва (Ташкента) в РФ відправили в СІЗО: підозрюють у великому шахрайстві

За версією слідства, Олександр Тимофєєв обіцяв колишньому главі "Рейлтрансхолдінгу" Сергію Шпаку, який звинувачується в розкраданні близько 1,8 млрд руб., за $ 5 млн домогтися припинення його кримінального переслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Коммерсант".

Олександр Тимофєєв займав на окупованій частині Донецької області "посаду міністра доходів і зборів". Після ліквідації одного з ватажків терористів Олександра Захарченка він втік до Росії.

Кримінальну справу проти Ташкента порушили в квітні цього року. Другий обвинувачений у справі - колишній радник експрем'єра України Миколи Азарова Ігор Сосновський.

Слідчі вважають, що Тимофєєв і Сосновський через Telegram зв'язалися з Сергієм Шпаком, якого в РФ звинувачують в шахрайстві і розтраті, і пообіцяли вирішити його проблеми з законом за $ 5 млн.

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З осені минулого року по весну нинішнього Тимофєєв і Сосновський не раз зустрічалися з представником Шпака в різних ресторанах на Рубльовці. Шпак запідозрив, що його хочуть обдурити, і звернувся в ФСБ. Незабаром Тимофєєва і Сосновського затримали при передачі частини грошей.

"Ташкента" відправили в СІЗО, а тепер Пресненський суд Москви продовжив йому термін утримання під вартою.

Під час обрання запобіжного заходу слідство зазначало, що Тимофєєв "має неабиякі зв'язки в державних і правоохоронних органах" Росії.