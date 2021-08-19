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Макрон і Путін провели переговори - під час бесіди обговорили виконання Мінських угод

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Макрон і Путін провели переговори - під час бесіди обговорили виконання Мінських угод
Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Вони обговорили ситуацію на Донбасі і кілька інших тем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зазначається, що Макрон і Путін обмінялися думками про врегулювання конфлікту на Донбасі. В ході бесіди Путін звинуватив Україну в загостренні ситуації на лінії розмежування, а також в "тиражуванні провокаційних законодавчих ініціатив, що суперечать Мінським угодам".

Пресслужба Кремля стверджує, що в ході розмови було наголошено на необхідності реалізації всіх раніше досягнутих угод. "У зв'язку з цим підтверджений настрій на координацію зусиль Росії і Франції в нормандському форматі", - уточнюється в розшифровці.

Макрон і Путін також обговорили ситуацію в Афганістані після приходу до влади представників радикального руху "Талібан". Крім того, вони торкнулися теми іранської ядерної програми і Нагірного Карабаху.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    хм.. перевожу с дипломатического на простой - "обсудили два дегенерата как бы им принудить Украину к капитуляции "...
  • Green sheet
    Пашли на************************* оба. В Афгане свои минские переговоры обсуждайте.
  • Trot91
    макрон шестёрка путина.
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