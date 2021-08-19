Макрон і Путін провели переговори - під час бесіди обговорили виконання Мінських угод
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.
Зазначається, що Макрон і Путін обмінялися думками про врегулювання конфлікту на Донбасі. В ході бесіди Путін звинуватив Україну в загостренні ситуації на лінії розмежування, а також в "тиражуванні провокаційних законодавчих ініціатив, що суперечать Мінським угодам".
Пресслужба Кремля стверджує, що в ході розмови було наголошено на необхідності реалізації всіх раніше досягнутих угод. "У зв'язку з цим підтверджений настрій на координацію зусиль Росії і Франції в нормандському форматі", - уточнюється в розшифровці.
Макрон і Путін також обговорили ситуацію в Афганістані після приходу до влади представників радикального руху "Талібан". Крім того, вони торкнулися теми іранської ядерної програми і Нагірного Карабаху.