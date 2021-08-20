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Влада Іспанії не пустила у свій порт російські військові кораблі, - "El Confidencial"

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Влада Іспанії не пустила у свій порт російські військові кораблі, - "El Confidencial"
Міністерство закордонних справ Іспанії не дозволило двом російським військовим кораблям зайти в порт міста Сеута.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ з посиланням на видання El Confidencial.

Російська сторона запросила стоянку для великого протичовнового корабля "Віцеадмірал Кулаков" і рятувального буксирного судна "Алтай".

Стоянка суднам потрібна була на три дні з 18 серпня. За цей час вони повинні були дозаправитися і поповнити запаси їжі.

За даними видання, МЗС Іспанії відмовило російським кораблям, бо не отримало інформації про подальший маршрут їх слідування.

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Топ коментарі

  • Игорь Вазианский
    Нах, козлорьільіе
  • Адольф Морзе
    Прикольна пара: великий протичовновий корабель та буксир. Кацапи вже сцять свої плавучі корита без буксирів кудись відправляти, бо самі можуть недопливсти...
  • вставай
    Нащадки конкістаторів. Що тут скажеш. Нефуй шастать.
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