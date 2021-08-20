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На окуповані території Донбасу доставлено 70 тонн гуманітарних вантажів від ООН, - Мінреінтеграції

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На окуповані території Донбасу доставлено 70 тонн гуманітарних вантажів від ООН, - Мінреінтеграції
На тимчасово окуповану територію Донецької області доставлені ще понад 70 тонн гуманітарного вантажу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"19 серпня на окуповану РФ частину Донецької області України доставлені 77,5 тонн гуманітарного вантажу", - йдеться в повідомленні.

Вантаж переданий від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

10 вантажівок переправили гуманітарну допомогу, а саме - будівельні матеріали, меблі, медичні засоби, через КПВВ "Новотроїцьке".

Також читайте: Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу. ФОТО

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    накормите то быдло и дайте им голоснуть - всегда ваш...
    штанмаер...
  • Нестор Нетописець
    На оккупированные территории Донбасса доставлено 70 тонн гуманитарных грузов от ООН, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5897
  • Павло Проценко
    Кормильцам корм подвезли.
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