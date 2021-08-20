На окуповані території Донбасу доставлено 70 тонн гуманітарних вантажів від ООН, - Мінреінтеграції
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На тимчасово окуповану територію Донецької області доставлені ще понад 70 тонн гуманітарного вантажу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"19 серпня на окуповану РФ частину Донецької області України доставлені 77,5 тонн гуманітарного вантажу", - йдеться в повідомленні.
Вантаж переданий від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
10 вантажівок переправили гуманітарну допомогу, а саме - будівельні матеріали, меблі, медичні засоби, через КПВВ "Новотроїцьке".