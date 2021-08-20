Новини • Захоплення влади в Афганістані

Ердоган заявив про готовність до будь-якого роду співпраці з талібами

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Ердоган заявив про готовність до будь-якого роду співпраці з талібами
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу про готовність Туреччини прийняти лідерів "Талібану".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє інформаційне агентство "Анадолу".

"Туреччина готова до співпраці будь-якого роду заради миру в Афганістані, благополуччя наших співвітчизників і для захисту інтересів Туреччини (в регіоні. - Ред.)", - заявив президент Туреччини.

"Ми заявляли раніше, що можемо прийняти лідерів "Талібану". Ми зберігаємо цю позицію і сьогодні", - сказав він, додавши, що Туреччина "вітає помірні заяви лідерів "Талібану".

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Ердоган підкреслив, що Туреччина буде "підтримувати братський Афганістан у хороші і важкі часи" за будь-якого керівництва.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

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Топ коментарі

  • Иван Кравченко 507ed38e
    Эрдоган-единоверец и один из лидеров мусульманского мира,способствующий консолидации.
  • макаренко юра
    Ердоган-державник,що дбає про інтереси власної країни.
    Інтереси Туреччини-вплив на тюркомовний простір.
    Звісно,краще домовитись,і попередити.
    Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 2362
  • hiddink goos
    Страна НАТО. Друг Талибана, друг рашки, друг Китая, друг Украины. Хорошо устроился Эрдоган. Даже с Израилем для мусульманской страны неплохо ладит. Это игра в которую всегда пыталась играть Украина, но для нее это всегда выходило боком.
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