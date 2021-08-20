Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
Так, У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Кримського противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Невельського та Новозванівки окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а на Донеччині – ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.
"В результаті обстрілів противника один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - зазначили в штабі.
Станом на 7 годину ранку, 20 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил по відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.