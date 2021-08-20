Вночі в центрі Києва знесли особняк Барбана 19 століття. ВIДЕО

Сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли особняк Барбана 19 століття, який раніше захищали від забудови активісти.

Про це повідомив активіст Олег Симороз в facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6. Забудовник вночі в 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку і знищив будинок Барбана кінця XIX століття ... Панове Виговський, Кличко і Ткаченко, це ваш спільний результат кругової поруки, можете собою пишатися", - заявив активіст.

Нагадаємо, з травня 2021 року активісти протестують проти забудови особняка Барбана 19 століття в центрі столиці: "Ні - руйнуванню історичного Києва!". У серпні захисники особняка заявили про напад тітушок. 19 серпня активісти-захисники садиби Барбана перекривали дорогу біля Львівської площі в Києві.

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