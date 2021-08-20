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Вночі в центрі Києва знесли особняк Барбана 19 століття. ВIДЕО

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Сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли особняк Барбана 19 століття, який раніше захищали від забудови активісти.

Про це повідомив активіст Олег Симороз в facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6. Забудовник вночі в 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку і знищив будинок Барбана кінця XIX століття ... Панове Виговський, Кличко і Ткаченко, це ваш спільний результат кругової поруки, можете собою пишатися", - заявив активіст.

Нагадаємо, з травня 2021 року активісти протестують проти забудови особняка Барбана 19 століття в центрі столиці: "Ні - руйнуванню історичного Києва!". У серпні захисники особняка заявили про напад тітушок. 19 серпня активісти-захисники садиби Барбана перекривали дорогу біля Львівської площі в Києві.

Також дивіться: Захисники історичної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві заявили про напад тітушок. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    ти то чого 73/43%зебілам піддакуєш?
    Хіба не знаєш, що поліція меру не підкоряється? І що той будиночок - на балансі Мінкульту?
  • Мефтахудын
    Виталик продажная морда фирташевская! Распродал весь город, все потенциальные места для расширения дорог и проспектов застроены какими-то сараями. На Оболони ночью воткнули очередные мафы прямо на клумбы... Такой мэр нафиг не нужен!
  • Amber
    В Києві є мер і ваша зелена потвора не стане ,, смотрящим" в столиці, якби ви тут бризгАли ядом і не поливали лайном
    Кличка !
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