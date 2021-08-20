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Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу

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Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу
Глави МВС країн ЄС заявили про необхідність посилити зовнішній кордон через мігрантів. Проблема також загострилася на тлі захоплення Афганістану талібами, через що багато афганців намагаються втекти з країни, побоюючись репресій.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Країни ЄС звинуватили Білорусь в здійсненні "прямого нападу" шляхом виштовхування мігрантів через кордон, і погодилися з необхідністю в майбутньому зміцнити зовнішні кордони.

Європейський Союз звинуватив Олександра Лукашенка в організації прибуття тисяч людей на межі Литви, Латвії та Польщі у відповідь на санкції, введені проти Білорусі. Міністри внутрішніх справ 27 країн ЄС заявили, що Білорусь прагне "використовувати людей у політичних цілях".

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"Така агресивна поведінка ... неприйнятна і рівносильна прямій атаці, спрямованій на дестабілізацію і тиск на ЄС", - йдеться в заяві міністрів.

Держави-члени ЄС стурбовані можливістю повторення європейської міграційної кризи 2015/16 року, коли хаотичне прибуття понад мільйону людей з Близького Сходу порушило систему безпеки і соціального забезпечення блоку країн.

Міністри, без прямої згадки Афганістану, заявили, що "необхідно зміцнити всі зовнішні кордони" ЄС, щоб запобігти незаконному перетину кордону в майбутньому.

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Топ коментарі

  • Олег Васильевич 44790e6c
    Только стена, как в Израиле!
  • Ан Мур
    буде хреново, якщо почнуть будувати стіну по кордону Польщі, Словачини, Угорщини, Румунії з Білоруссю та Україною...
    Краще би вже вклались в стіну Яценюка по всьому кордону з касапами.
  • Підлога Маккартні
    Они научат нас как правильно выращивать мак и мы наводним Европу дешевым героином. Будет не Каспийский груз, а Украинский Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 2766
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