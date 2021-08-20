Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Країни ЄС звинуватили Білорусь в здійсненні "прямого нападу" шляхом виштовхування мігрантів через кордон, і погодилися з необхідністю в майбутньому зміцнити зовнішні кордони.
Європейський Союз звинуватив Олександра Лукашенка в організації прибуття тисяч людей на межі Литви, Латвії та Польщі у відповідь на санкції, введені проти Білорусі. Міністри внутрішніх справ 27 країн ЄС заявили, що Білорусь прагне "використовувати людей у політичних цілях".
"Така агресивна поведінка ... неприйнятна і рівносильна прямій атаці, спрямованій на дестабілізацію і тиск на ЄС", - йдеться в заяві міністрів.
Держави-члени ЄС стурбовані можливістю повторення європейської міграційної кризи 2015/16 року, коли хаотичне прибуття понад мільйону людей з Близького Сходу порушило систему безпеки і соціального забезпечення блоку країн.
Міністри, без прямої згадки Афганістану, заявили, що "необхідно зміцнити всі зовнішні кордони" ЄС, щоб запобігти незаконному перетину кордону в майбутньому.