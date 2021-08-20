Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

5 років тому, 19 серпня 2016 року, був підписаний наказ про численні фінансові порушення в роботі Головного слідчого управління ДФС, в результаті якого був звільнений його тодішній начальник Вадим Мельник - нинішній глава ДФС. А 20 серпня 2021 року Мельник може бути призначений головою нового "реформаторського" Бюро економічної безпеки.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст нагадав, що конкурс на главу Бюро економічної безпеки не закінчений, Кабмін у середу не зміг винести рішення, і переніс визначення переможця на п'ятницю.

"У фінал конкурсу, нагадаю, голова конкурсної комісії і також радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов вивів кадрового податкового міліціонера - чинного главу ДФС Вадима Мельника, якого (от збіг) якраз підтримує глава Офісу Президента Андрій Єрмак, шеф Милованова. Також серед фіналістів - прокурор і також кадровий податковий міліціонер Аттила Ковчі, і банкір, колишній депутат "Партії регіонів" Василь Горбаль. Офіс Президента має намір продавити призначення Мельника - так і писали з самого початку фейкового конкурсу", - додав він.

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"Джерела Цензор.НЕТ передали документ, який став однією з причин звільнення Мельника з податкової міліції в 2016-му році. Як відомо, в 2016-му році він звільнився з посади начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС. І знову увійшов у владу вже при президенті Зеленському, завдяки підтримці свого партнера - заступник голови ОП Олега Татарова. А також за сприяння помічника президента Сергія Шефіра і "смотрящего" від Офісу Президента з податкових питань Андрія Гмиріна", - розповів Бутусов.

"Так-от, Мельник пішов у результаті проведення тематичної перевірки ГСУ ДФС. Матеріали перевірки викладені в наказі № 714 глави ДФС Романа Насірова від 19 серпня 2016 року. Перевірка встановила, що Головне слідче управління фінрозслідувань Мельника систематично порушувало Порядок зберігання речових доказів. Вилучалися мільйони доларів і десятки мільйонів гривень, які довгий час не передавалися на зберігання державі. Чому цього не можна робити? Тому що великий корупційний ризик, що тримаючи у себе в особистому сейфі великі гроші, податковий міліціонер раптом захоче не передавати державі вилучену суму і діяти за законом, а повернути гроші підозрюваному, вимагаючи у нього частку для себе особисто - і без всяких формальностей швидко прийняти рішення за такою угодою, а можна і просто нарити компромат, і вилучене нікуди не віддавати", - пояснив журналіст.

"Оцініть масштаби:

"Має місце непередання Підрозділами податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровський, Київській, Одеській областях, м.Києва та Центрального офісу ДФС для зберігання Уповноваженому банку вилучених готівкових коштів в сумі 24,3 млн грн, 2,3 млн доларів США ... Місцезнаходження яких не встановлено".

"29.12.2015 у Київській області податковою міліцією спільно з працівниками СБУ припинено діяльність групи осіб та за результатами перевірки вилучено 1079 годинників на суму понад 400 млн. грн, та готівку (120 тис. доларів США, 10 тис. євро, 20 млн. гривень). При цьому згідно з отриманою інформацією встановлено, що обліковано лише 94,4 тис. доларів США та 1,7 млн. гривень".

"Згідно з інформацією на веб-порталі ДФС від 04.06.2015, ГУ ДФС у м.Києві викрито "конвертаційний центр" з обігом коштів у понад 1 млрд. грн та вилучено 0,7 млн.доларів США, 0,2 млн грн, місцезнаходження яких перевіркою не встановлено (спецповідомлення та інформацію до перевірки не надані)".

"Не виконано ухвалу Шевченкiвського районного суду м.Києва від 30.10.2015 щодо повернення майна, вилученого 09.10.2015 (49 комп'ютерів IMac, 163 ноутбука Macbook, 46 телефонів Iphone, 145 планшетів Ipad, 16 годинників Applewatch, 66 роутерів та 73 мультимедійні приставки Apple TV) у кількості 1150 одиниць та орієнтовною вартістю 10,1 млн. гривень", - цитирует Бутусов материалы приказа.

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"В кінці наказу Насіров вимагає від Мельника повернути всі зазначені цінності і поставити їх на облік. Невідомо, чи було все поставлено на облік, але Мельник після цього пішов з ДФС - на три роки, і повернувся вже в більш високому статусі в 2019-му. Але ж Кабміну варто поставити запитання - а чи виконав Мельник наказ? Чи поставлено було на облік? Чи були кримінальні справи за вказаними фактами? Чи не закрив хтось ці справи в правоохоронних органах? Можливо, варто Кабміну запитати таку інформацію, перш ніж перетворювати БЕБ на щось схоже на описану в наказі структуру?"- резюмував журналіст.

















