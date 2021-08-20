За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 980 278 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"129 027 осіб вакциновані проти COVID-19 за добу 19 серпня 2021 року. Першу дозу отримали 57 497 осіб, повністю імунізовані - 71 530 осіб.

Протягом доби працювали: 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів вакцинації, 326 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 971 752 особи, з них отримали одну дозу - 4 971 750 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 980 278 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7 952 028 щеплень", - розповіли в МОЗ.

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