Макрон закликав Путіна звільнити Навального
Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Президент Макрон також висловив свою стурбованість відновленням напруженості між Вірменією і Азербайджаном.
"Президент республіки закликав до звільнення Олексія Навального відповідно до рішень Європейського суду з прав людини через рік після спроби вбивства, жертвою якого той став", - йдеться в комюніке на сайті канцелярії французького президента.
Глави держав розмовляли понад 1,5 годин. Вони обмінялися своїми думками ситуації в Афганістані, поглядами на що проходить в країні евакуацію, а також пріоритетними очікуваннями щодо руху "Талібан". Йшлося про питання "боротьби проти наркотиків та незаконного обігу зброї, розрив з міжнародними терористичними рухами, повазі прав жінок".