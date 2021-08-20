Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, від якої хоче всіх відлякати. Демілітаризація можлива тільки після деокупації, - Кулеба

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Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, від якої хоче всіх відлякати. Демілітаризація можлива тільки після деокупації, - Кулеба
Росія свідомо перетворила Крим на військову базу. Москва намагається "всіх відлякати" від окупованого півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю проєкту Кримська редакція, опублікованому на сайті НВ.

За його словами, демілітаризувати Крим можна буде тільки після закінчення російської окупації.

"Демілітаризувати Крим наразі і, боюся, до кінця окупації, буде неможливо, тому що Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, від якої намагається всіх відлякати. У Чорному морі нам потрібні нові спільні зусилля. Інакше Чорне море буде так само втрачене, як і Азовське", - заявив глава української дипломатії.

"Ситуація в Чорному морі потребує нової стратегії для чорноморських країн НАТО плюс Україна, Грузія і Молдова, які теж мають вихід до Чорного моря. Якщо цієї стратегії та спільних об'єднаних сил не буде, Росія почне беззастережно домінувати в Чорному морі так само, як вона зараз домінує в Азовському. Азовське море і проблема Керченського мосту є однією з найскладніших і практично наразі невирішуваних, з огляду на банальну географію. Тому що географія повністю контролюється Російською Федерацією — і з боку Таманського півострова, і з боку Кримського півострова", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Демилитаризация, деоккупация и санитарная очистка от "русскавага мира" с принудительной депортацией в исконно русскые скрепно православные ипиня в сгоревшей тайге..
  • Lada2014
    Потому,что знает, что Крым не ее.
  • Підлога Маккартні
    Пусть превращает и дальше. И желательно что б завезла туда ядерное оружие. Но не сраные искандеры, а строила пусковые шахты с межконтинентальными ракетами.
    Так вот, когда мокши будут тикать из Крыма, а они будут, то это оружие достанется нам. И мы его на металл не порежем и вернем себе Богом данный статус ядерной державы Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3774
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