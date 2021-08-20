Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти 70 фізосіб, причетних до протиправного переслідування громадян в окупованому Криму
"Першим розпорядженням Уряд пропонує РНБО застосувати санкції до 18 фізичних осіб – суддів РФ та інших службовців її окупаційної адміністрації, відповідальних за переслідування громади ПЦУ в Криму. Зокрема, незаконного відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у місті Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.
Також другим розпорядженням Кабінету Міністрів України пропонується застосувати санкції до 52 фізичних осіб – керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та інших громадян РФ, безпосередньо причетних до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території Кримського півострова.
Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.
Зазначається, що запровадження санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення в них майна на території нашої держави, заблокує можливість користування ним, унеможливить виведення капіталів за межі території України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ та особами, які прямо чи опосередковано ними контролюються або діють в їх інтересах.
У разі прийняття відповідного рішення РНБО, Україна невідкладно проінформує компетентні органи ЄС, США, Канади та інших міжнародних партнерів з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій.