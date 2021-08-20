Санкції проти РФ - це важливий елемент, але ми не повернемо Крим винятково завдяки санкційніцй політиці, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Кримська платформа" буде розглядати питання посилення санкцій проти Росії, але це станеться після проведення саміту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в інтерв'ю НВ.

За словами Кулеби, із санкціями є дві проблеми, над вирішенням яких працюватиме "Кримська платформа" після того, як пройде саміт.

Так, перша проблема - прогалини в чинному режиму санкції, коли вдається комусь щось поставляти до Криму з того, що туди поставлятися не повинно. Друга проблема - посилення санкцій.

"Держави не готові відразу брати чіткі зобов'язання, що "ми здійснимо ось ці та ось ці санкції через місяць, через пів року". Але є повне розуміння того, що потрібно усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції.

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Тому санкції - це важливий елемент, але ми не повернемо Крим виключно завдяки санкційній політиці. Санкції не є інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомив, що на установчому саміті Кримської платформи будуть присутні 14 глав держав, всього на ньому будуть присутні делегації 44 держав і міжнародних організацій.