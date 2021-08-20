Глава Нацполіції Харківщини Рубель йде у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції України в Харківській області Андрій Рубель йде у відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це вже історія. Дякую слідчим, оперативникам, криміналістам, превенції за фаховість, витримку, за професійну і виснажливу роботу 24\7. Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато", - зазначив Рубель.

Андрій Рубель очолив ГУ Нацполіції в Харківській області в грудні 2020 року.

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