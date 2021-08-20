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Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят"

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Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят"
Міністр охорони здоров'я України Олег Ляшко закликає українців активно вакцинуватися від коронавірусу саме зараз. Найкращою вакциною від COVID-19 є та, яка доступна зараз для щеплення.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Найкраща вакцина - та, яка поруч", - сказав він.

При цьому він закликав не зволікати з вакцинацією.

"Найкращий час вакцинуватися - це сьогодні. Не переносьте все на "після свят", - заявив міністр.

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За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видано дозволи ВООЗ, тому на них на всіх видається європейський сертифікат.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников" - Цензор.НЕТ 5726

    Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников" - Цензор.НЕТ 9392
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    "Нью-Йорк Таймс" признал провал вакцинации в Израиле: "Одна из самых вakцuнuрованных стран мира Израиль имеет сейчас и один из самых высоких уровней заболеваемости в мире. Причём эпицентр этой вспышки приходится на районы, где проживает средний класс с высоким процентом прuвuтых, а вовсе не густонаселённые и мало вakцuнированные сообщества ультра-ортодоксов, что порождает вопросы об эффективности вakцuн".
  • belge
    Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников" - Цензор.НЕТ 1628
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