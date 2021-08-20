"Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається на об'єктивність і неупередженість суду при розгляді позову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ".

Про це він заявив журналістам у п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я дуже сподіваюся, що суд буде об'єктивним... Я думаю, що суд має бути неупередженим... під час розгляду цього питання", - сказав Разумков журналістам у п'ятницю в Києві.

Спікер парламенту зазначив, що не можна карати за висловлювання гостей телеканалу в прямих ефірах.

"Моя особиста позиція - якби я відповідав за все, що говорять наші колеги з трибуни у Верховній Раді України, мене теж уже можна було б позбавити ліцензії. Якби це все-таки стосувалося висловлювань журналістів, мені було б це більше зрозуміло. Що стосується гостей - у нас персональна відповідальність. Я доволі часто буваю на ефірах, зокрема на вашому каналі (телеканалі "НАШ", - ред.). І, на жаль, прямий ефір вимкнути неможливо. Але навіть якщо це зробити, то інформація вже прозвучала", - зазначив Разумков.

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Він наголосив, що свобода слова - одне з великих досягнень України, і "наше завдання – зберегти цю свободу слова, щоб вона залишалася однією з базових цінностей" українського суспільства.

Як повідомлялося, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має намір ініціювати позов про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання в його ефірі релігійної ненависті і поширення прихованих закликів до нетерпимості.