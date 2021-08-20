Україна повинна подбати про інтереси власних виробників і забезпечити їх металобрухтом, - експерт

Уряд повинен зробити все можливе, щоб мінімізувати негативні наслідки дефіциту металобрухту для потреб національної металургічної галузі, адже передусім має дбати про захист внутрішнього ринку. Таке переконання висловив Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

"У світі розгорнулася конкуренція за сировину, і тут всі, перш за все, повинні приймати інтереси внутрішнього виробника. З цього має виходити і Україна", - наголосив експерт.

За його словами, уряд має знайти баланс, який дасть можливість Україні виконати свої міжнародні зобов’язання, у тому числі перед Світовою організацією торгівлі, але водночас – подолає дефіцит на ринку металобрухту і зробить так, що Україні не доведеться потім імпортувати сировину, яку безконтрольно вивезли.

"Ми, звісно, не Китай, який може застосовувати торговельні війни і щось порушувати. Але внутрішні національні інтереси мають переважати (..) Необхідно стимулювати заготівлю брухту – для того, щоб ця сировинна база у нас була достатньою для потреб вітчизняної металургії, і щоб у нас не виникало періодично ситуацій колапсу чи дефіциту з металобрухтом в Україні", - резюмував Забловський.

Нагадаємо, згідно зі статистикою, експорт металобрухту щомісяця становить близько 100 тисяч тонн. До кінця року прогнозований експорт, якщо він не буде заборонений, досягне мільйона тонн. Тому промисловці і галузеві експерти в один голос закликають владу вже найближчим часом заборонити експорт металобрухту. За їх словами, якщо цього не зробити, вже восени в Україні неминуче скоротяться обсяги виплавки сталі і експорту. А це означає зростання безробіття, зниження податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також скорочення валютної виручки, що ускладнить Національному банку задачу підтримки курсу національної валюти.

Раніше голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявляв про критичну ситуацію із забезпеченням металобрухтом, яка склалася на найбільшому вітчизняному електрометалургійному заводі "Інтерпайп Сталь". Він повідомив, що на підприємстві може повторитися ситуація 2015 року, коли "Інтерпайп Сталь" через дефіцит сировини простоював два місяці.