Поранені в районі проведення ООС військовослужбовці отримають премії до Дня Незалежності

Поранені військовослужбовці отримають грошові премії. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський підписав наказ про заохочення грошовими преміями військовослужбовців Сухопутних військ, які зазнали поранення в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ в Facebook.

"За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов’язків, мужність і героїзм виявлений у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України", - йдеться в документі.

"Саме завдяки нашим військовослужбовцям, що зараз стримують агресора на передовій, ми маємо можливість урочисто святкувати День Незалежності. Зрозуміло, що жодні гроші не повернуть людям здоров’я. Це лише свідчення підтримки командування та поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них. Хочу наголосити, що ми зробимо усе можливе, щоб кожен, хто отримав поранення та виявив бажання залишитися на службі в Сухопутних військах зміг продовжити службу", - зазначив генерал-полковник Сирський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Музиканти оркестру ВПС США зіграють на урочистостях на честь Дня Незалежності. ВIДЕО

Розмір грошової премії залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2500 до 10000 гривень.

Премії виплачуються відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та наказу Міністерства оборони України "Про бюджетну політику МО України на 2021 рік.