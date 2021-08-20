"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко. ВIДЕО

Екснардеп Семен Семенченко назвав президента Володимира Зеленського "бєспрєдєльщіком, який керує країною під маскою клоуна".

Як повідовляє Цензор.НЕТ, про це Семенченко заявив після засідання Апеляційного суду Києва, судді якого перенесли розгляд скарги на запобіжний захід Семенченку на 3 вересня.

"Поки ми з вами мудрували і говорили, що ми звичайні громадяни і нехай замість нас хтось керує країною, країною керує клоун. Якщо точніше, то під маскою клоуна звичайний "беспредельщик". І ми в цьому винні, між іншим, самі тому, що цю владу треба було брати в 2014-му", - сказав Семенченко.

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