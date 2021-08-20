У Казахстані захисника російської мови Тайчибекова засудили до семи років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
Як уточнив у розмові з "ПолітНавігатором" брат засудженого Марлен Тайчибеков, любителя "русского мира" у Казахстані визнали винним в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
"Мій брат, який захищав людей, яких громили за національною ознакою, буде сидіти, а погромники, які вбивали людей, відсидівши в СІЗО, зараз на волі, п'ють пиво, радіють. Де справедливість в цьому світі? У Казахстані її точно немає. Одна надія на Росію", - бідкається родич засудженого.
За його словами, адвокати до останнього були впевнені, що їх підзахисного виправдають і не посадять, оскільки "справа розвалювалася на очах".
Російські ЗМІ пишуть, що на Тайчибекова на батьківщині завели кримінальну справу після інтерв'ю порталу "Україна.ру", в якому він розкритикував казахстанську владу за утиск росіян.
"У Казахстані на державному рівні йде цілеспрямована робота із знищення російського впливу, впливу російської культури і в тому числі російської мови", - сказав проросійський активіст у травні 2020 року.