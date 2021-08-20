За добу в Києві виявили 222 хворих на COVID-19. Летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.
"222 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. Загалом, із початку пандемії, у Києві від коронавірусу померли 5264 людини. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 222050", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 130 жінок віком від 19 до 86 років та 84 чоловіки віком від 20 до 85 років. А також 5 дівчаток віком від 10 до 17 років та 3 хлопчиків від 11 до 14 років.
До лікарень столиці госпіталізували 52 хворих на коронавірус. А також 21 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 148 людей. Загалом коронавірус подолали 214541 мешканець столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 63, в Святошинському та Деснянському – по 29 та в Солом’янському районі – 24 випадки", – зазначив Віталій Кличко.