Командування ЗС РФ завершує підготовку до зборів в ОРДЛО: розгортають наметові містечка і пункти прийому особового складу та техніки
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Командування ЗС РФ направляє основні зусилля на нарощування бойової і мобілізаційної готовності 1 і 2 АК окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зокрема, на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях завершується підготовка до зборів з 24 по 28 серпня з військовозобов'язаними запасу.
Протягом тижня окупанти уточнили приписний склад, який буде залучатися до зборів, і здійснили оповіщення повістками резервістів за місцями роботи.
Крім того, як зазначили в ГУР, завершується розгортання наметових містечок і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки.