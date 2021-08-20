Я у відставку точно не збираюся, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на чутки про свою відставку. Він зазначив, що залишати пост поки не збирається.

Про це він заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами голови ВР, з ним не обговорювалася можливість відставки.

"Я у відставку точно не збираюся. До мене ніхто за підписними листами не звертався", - зазначив Разумков.

Разом з тим він нагадав, що згідно з процедурою, його можуть дійсно відправити у відставку, якщо народні депутати висловлять таке бажання.

"Закон один для всіх. Навіть для мене ... Якщо буде бажання у народних депутатів, це право Верховної Ради - змінити голову", - зазначає очільник парламенту.

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