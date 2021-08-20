11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба

У Київському саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться 23 серпня, візьмуть участь 11 перших леді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз у нас є десять перших леді, які підтвердили свою участь. Разом із пані Оленою (Оленою Зеленською, - ред.) - 11. Тобто 11 перших леді візьмуть участь у першому установчому Київському саміті перших леді та джентльменів. Це перші леді Латвії, Литви, Сербії, Лівану, Ізраїлю, Німеччини, Хорватії, Коста-Рики, Бразилії та дружина президента Європейської Ради, тобто глави ЄС", - сказав Кулеба журналістам у Києві в п'ятницю.

За його словами, частина гостей буде на саміті в Україні фізично, а частина приєднається онлайн.

Кулеба також зазначив, що в саміті візьме участь американський письменник Нассім Талеб і афганський режисер Сахра Карімі. Він додав, що це ще не повний список учасників саміту.

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Перша леді України Олена Зеленська зазначила, що темою саміту буде "М'яка сила в новій реальності".

"Що таке нова реальність? Зрозуміло, що ми живемо всі зараз у світі, який переживає коронавірусну кризу, і наш світ змінився. Змінилося суспільство, змінилися зв'язки між суспільствами, між країнами. Деякі механізми, до яких ми звикли, вже не працюють, деякі стійкі речі припинили бути стійкими, і ми маємо зрозуміти, як жити далі. Простими словами, ми маємо створити нову систему координат і навчитися в ній жити. Саме цим темам буде присвячений наш саміт", - сказала Зеленська.

Вона зазначила, що перші леді також поділяться досвідом, проектами у сфері охорони здоров'я, освіти й обговорять рівні можливості в нових умовах.

За словами Зеленської, для того щоб посилити саміт і наповнити його смислами, було запрошено експертів із різних країн і різних сфер.

"Ми демонструємо, що Україна є не лише тією країною, яка існує в контексті світових гуманітарних подій, - це країна, яка може бути активним й ефективним трендсетером. Ми задаємо новий градус для цієї роботи", - пояснила перша леді України.

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Крім того, Зеленська зазначила, що у такий спосіб Україна ще раз підтверджує свою суб'єктність у сфері гуманітарної політики у світі.

"Хочу сказати, що на організацію і проведення цього саміту не було використано жодної гривні з державного бюджету. У нас є потужні та енергійні партнери", - наголосила вона.

Зеленська також зазначила, що за результатами саміту буде підписано декларацію про об'єднання зусиль у сфері гуманітарних політик, і вона буде відкритою для підписання.

У свою чергу міністр закордонних справ України повідомив, що у структурі відповідного департаменту МЗС України буде створено команду, яка опікуватиметься розвитком формату Київського саміту перших леді та джентльменів і забезпечить його інституційну стабільність. За його словами, МЗС тісно взаємодіятиме з Офісом першої леді, з яким буде готувати наступний саміт.

Міжнародну платформу для взаємодії перших леді та джентльменів започатковано з ініціативи першої леді України Олени Зеленської вперше в історії. Головне завдання платформи - співпраця та обмін досвідом у вирішенні актуальних гуманітарних питань в умовах нової реальності. Саміт відбудеться 23 серпня на території Національного заповідника "Софія Київська".