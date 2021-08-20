Новини

43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

196960
43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"
43% українців вважають, що так чи інакше в майбутньому територія Криму знову повернеться до складу України.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому 44% українців вважають, що повернення Криму до складу України малоймовірно або взагалі неможливо.

Проти 2016 року на 11% зменшилася частка людей, які вірять в повернення Криму, з одночасним зростанням на 7% серед респондентів, які вважають повернення території Криму неможливим або малоймовірним.

Найбільше в повернення Криму вірять на Заході країни - 61%, найменше - на Сході (31%).

Статистично значимий баланс зневіри в поверненні Криму зберігається тільки на півдні (40% проти 49%, не вірять в повернення Криму) і Сході (31% проти 55%, що не вірять в повернення Криму) країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61% українців вважає, що Крим має бути в складі України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

Серед вікових груп розчарування в поверненні території Криму до складу України більше спостерігається серед громадян віком від 50 до 59 років (49%) і тих, кому за 60 років (50%).

43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду Демократичні ініціативи 01

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Володимир Мик
    44% украинцев считают, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно или вообще невозможно...

    В этой жизни всё возможно... и не стоит зарекаться
    Во время гитлеровской оккупации, ещё меньше чехов верили в возврат Судетов в состав Чехии.
    ну и что? Судеты теперь в составе Чехии.
    Всё меняется, история знает такие повороты, что никто бы и не мог даже подумать о таком...
    Кто бы мог подумать, что за год или за два года до августа 1991 года... разрушиться такая, казалось бы вечная империя зла - СССР, с первым военным ядерным потенциалом в мире, наибольшая по площади страна в мире, итд... ?
    Никто...
    Однако разрушилась.
    Аналогично и Крым, рано или поздно, будет в составе Украины.
  • Andriy Kalnyshevsky
    промывают мозги мудрому нариду - "Крым не вернецца", "Крым не Украина". Проценты вроде невысокие, но "тенденция" будет правильная.
    А по сути - за сами вопросы нужно сажать на лет 15. Попробуйте провести подобный опрос в той же козломордии.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини