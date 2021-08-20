Німеччина не зможе всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що у Німеччині не вийде всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив в інтерв'ю журналістам кількох видань, яке опублікувало НВ.

"Я думаю, що зараз непроста позиція у пані Меркель, тому що вона дійсно завжди дуже хотіла допомагати Україні й при цьому хотіла зберегти відносини добрі, теплі чи економічні з Росією, хоча я знаю, що німецька сторона завжди називає їх прагматичними", - сказав президент.

За словами Зеленського, є багато речей, які впливають на м'якість діалогу між Німеччиною і Російською Федерацією.

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"Я вважаю, що, — якщо хочете мою особисту думку, я її не приховую в принципі, — що так не вийде, неможливо бути, як то кажуть, на двох стільцях. Тим більше, що, на жаль, відстань між цими стільцями щодня збільшується", - додав президент.

Нагадаємо, 12 липня президент Зеленський зустрівся в Берліні з Меркель для обговорення російсько-німецького газопроводу Північний потік-2. Він заявив, що трубопровід - потенційна загроза безпеці України.

Після цього Меркель обговорила ПП-2 з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

20 серпня Меркель відвідає Москву, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. 22 серпня канцлер приїде до Зеленського в Київ.