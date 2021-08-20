Я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом: це питання чинення іншого тиску на РФ, - Волкер
Про це він сказав Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав його про можливий військовий сценарій для повернення захоплених РФ українських територій.
"Я не вірю, що Україна має військовий потенціал для перемоги над Росією. Ми ж говоримо, що на Донбасі не група сепаратистів, а війська під командуванням Росії - навчені і оснащені Росією сили, російська розвідка. Росія надасть їм все обладнання і всі ресурси, необхідні для ведення бойових дій. Тож я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом", - сказав він.
Волкер вважає, що на Росію потрібно впливати політичними методами.
"Це питання чинення іншого тиску на Росію: щоб з плином часу і за допомогою санкцій, за допомогою політичного тиску Росія вирішила закінчити війну. Але зараз Росія не в такій ситуації", - додав він.
Волкер повідомив, що візьме участь 23 серпня в Кримській платформі, але попередив: Росія може піти на провокацію, щоб зірвати перший саміт.