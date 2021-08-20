Попередньо, на порядку денному РНБО немає питання про відсторонення голови КМДА Кличка. Внесуть зміни - подивимося, - Разумков
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У порядку денному засідання РНБО, яке відбудеться в п'ятницю, попередньо немає питання про відсторонення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.
Про це на брифінгу в Києві повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З тих питань, які попередньо були намічені, матеріалів у мене щодо жодного з них немає, але з тих питань, які були намічені, там такого питання не було. Не виключено, що зміни до порядку денного можуть відбутися, але подивимося", - сказав спікер.
Як повідомлялося, Кличка запросили на сьогоднішнє засідання РНБО.