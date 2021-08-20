Глава поліції Чернівецької області Дмитрієв подав у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв подав у відставку. Він три роки очолював поліцію області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Дмитрієва у Facebook.

Дмитрієв подякував колегам з інших відомств за плідну співпрацю. Він заявив, що за ці три роки Чернівецька область була найбезпечнішою в Україні.

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"Я мав високу честь три роки очолювати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області - за цей час ми займали лідируючу позицію в державі за рівнем безпеки та довіри населення - без "смотрящих", без злодіїв у законі та з найнижчою криміногенною обстановкою серед областей України", - написав він.

Дмитрієв зазначив, що не зупинятиметься на здобутках і надалі докладатиме зусиль для спокою громадян.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що глава поліції Харківської області Андрій Рубель йде у відставку. Крім того, вчора глава Національної поліції в Одеській області Олег Бех заявив, що подав у відставку.