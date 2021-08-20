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Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба

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Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба
Українські дипломати стикаються з труднощами, пов'язаними з евакуацією українських громадян із Кабула - рейси в Україну вже кілька разів переносили.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Міністр не зміг назвати дату відльоту наступного евакуаційного рейсу з Афганістану.

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"Якщо чесно, то (рейс. - Ред.) вже кілька разів переносили. Я не буду коментувати, де і який літак зараз перебуває, з міркувань безпеки. Тому що ситуація в Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені в тому , щоб Україна успішно здійснювала евакуацію. У мене сидять люди, які займаються вирішенням цього мільйона проблем для того, щоб літак злетів. Тому коли він злетить і покине афганський повітряний простір, ми із задоволенням про це повідомимо", - сказав Кулеба.

За його словами, пріоритет №1 під час евакуації - громадяни України.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Я знаю ці сили, це Порошенко! Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3100
  • Alex Newman
    Кулеба: "Захід захоплений, як Україна евакуює громадян з Афганістану"
  • Alex Newman
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    Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 11
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