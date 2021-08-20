Новини • Захоплення влади в Афганістані

США евакуювали з Афганістану приблизно 9 тис. осіб, - CNN

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США евакуювали з Афганістану приблизно 9 тис. осіб, - CNN
Сполучені Штати Америки планують прискорити процес евакуації афганців і своїх громадян. Наразі з країни забрали майже 9 тисяч осіб.

Про це повідомив телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це небезпечно для наших військ, які там працюють, щоб вивести людей. Тому ми намагаємося рухатися швидко", - заявила директорка з комунікації Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Також США продовжують переговори з бойовиками "Талібану", аби гарантувати безпечний проїзд до аеропорту Кабула. Наразі невідомо, скільки ще американців перебувають на території Афганістану.

Джо Байден, зі свого боку, відчуває моральний обов'язок перед афганцями, які допомагали військовослужбовцям США й також хочуть втекти з країни.

Також читайте: Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Привет
    Да куда тому США до Украины...😀

    Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а тут 153 никак не заберут...кулеба как-то хреновато договаривается...
  • Александр Иванов 29ff5b68
    У нас как всегда миллион и одна проблема, но не переживайте мы со всеми поддерживаем связь, а может уже и забили на них.
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