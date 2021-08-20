У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що рішення про можливе продовження дії COVID-сертифіката ухвалять найближчим часом.

Про це він сказав на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії" і взаємного визнання з ЄС у п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, в українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць (з часу вакцинації — ред.), і в них також з’являються досить часто запитання — що буде далі. Наразі це питання вивчається, як і з нашими колегами з Європейського Союзу, так і Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Поки що Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує вводити саме бустерну — третю дозу, але питання в тому, чи буде продовжено сертифікат до 12 місяців, ми приймемо найближчим часом і обов’язково прокомунікуємо в суспільстві", — розповів Ляшко, відповідаючи на запитання, чи буде потрібна для продовження ковід-сертифіката бустерна доза вакцини.

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Він зауважив, що у ЄС це питання також актуальне, оскільки строк дії сертифікатів, які видавалися після проведення вакцинації або після перенесеної хвороби, становив 180 днів — 6 місяців, а ПЛР- тесту — 72 години.

"Це відображено і в українському варіанті COVID-сертифіката", - уточнив Ляшко.