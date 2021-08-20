Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова була незадоволена відсутністю результатів роботи підлеглих Гюндуз Мамедова і тому вирішила його звільнити.

Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам в інтерв'ю, записаному 19 серпня на острові Зміїний, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Журналісти запитали, навіщо президент "дозволив генпрокурорці Ірині Венедіктовій блокувати" департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту ("департамент війни"), від керівництва яким вона усунула Мамедова.

"Хм. По-перше, що значить дозволив Венедіктовій? Таке відчуття, що кожного дня о шостій ранку в мене у прийомній сидять генпрокурор, ДБР, НАБУ... НАБУ ще не сидить, стоїть, напевно? Ну, тобто це відчуття таке", – відповів Зеленський.

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За словами президента, він знає про ситуацію з Мамедовим.

"Але я не брав участі, тому що я вважаю, що відповідальність на цьому саме його керівництва. Це пані Венедіктова, це її рішення, її особисте. Подивимося. Вона незадоволена, наскільки мені відомо, незадоволена саме цим напрямком, немає ніяких потужних результатів у цьому напряму. Це мені відомо, ось і все", – сказав Зеленський.

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Крім того, у коментарі Центру журналістських розслідувань Зеленський сказав, що, якщо на Мамедова здійснюється якийсь тиск, він може зателефонувати президенту особисто. "Хоча я не маю, чесно кажучи, як президент впливати на те, що відбувається в прокуратурі. Але він завжди це може зробити", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він зустрічався з Мамедовим з питань, "не пов'язаних з правоохоронними органами", більше разів, ніж з генеральним прокурором.