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Ми здатні робити майже 1 млн щеплень проти коронавірусу на тиждень, - головний санлікар Кузін

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Ми здатні робити майже 1 млн щеплень проти коронавірусу на тиждень, - головний санлікар Кузін
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін закликає українців вакцинуватися навіть у період свят до Дня Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "24 каналу".

"Зараз, попри те, що триває період відпусток, ми спроможні робити приблизно 1 мільйон щеплень на тиждень", – зазначив головний санлікар.

Попри те, що в Україні заплановані святкування Дня Незалежності, у Міністерстві охорони здоров'я закликають дотримуватися карантину та вакцинуватися проти коронавірусної інфекції.

"Вже 80% від запланованого виконали. Ми зараз можемо вакцинувати більше українців, щоб захистити їх від нового спалаху COVID-19. Особливо, від небезпечного штаму Дельта", - сказав Кузін.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Сегодня ходил в свою поликлинику не с утра, а после 15:00. Специально в это время пошел вакцинироваться. Никакой очереди. Зашел, заполнил анкету и ширнули Файзером. Сказали через 21 дней прийти за второй дозой и у семейного врача получить сертификат.
  • Roman Podyu 5027fa4e
    29-го иду за 2-й дозой. Пфайзер. Антипрививочникам - табуретку двуногую.
  • Bogdan_
    а ещё один миллиард деревьев, ага.
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