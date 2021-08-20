Міграційна криза: Литва планує завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня наступного року

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що в країні планують завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня 2022 року. Довжина стіни становитиме 500 кілометрів.

Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Крім того, на проєкт буде виділено 152 млн євро.

У проєкті постанови уряду, який Кабінет Міністрів Литви обговорюватиме 24 серпня, передбачені конкретні деталі. Так, наприклад, захисна огорожа має бути заввишки щонайменше чотири метри. Додатково колючий дріт буде протягнутий і з білоруського богу.

У проєкті передбачено, що загородження має бути стійке до погодних умов, вологи, а також має бути зведене з урахуванням особливостей ґрунту, вітру.

Проєкт передбачає обладнання також спеціальної інфраструктури, необхідної для обслуговування прикордонної території.

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