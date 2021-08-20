23 київські чиновники підозрюються в розкраданні 70 млн грн із бюджету столиці, - прокуратура

23 київським чиновникам повідомлено про підозру у кримінальних процесах про розкрадання з бюджету Києва приблизно 70 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня органами Київської міської прокуратури спільно з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Державною фіскальною службою проведено низку слідчих дій у Департаментах КМДА, райдержадміністраціях, на комунальних підприємствах столиці, а також підрядних організаціях, в межах розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

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Загалом проведено майже 100 обшуків, за результатами яких вручено повідомлення про підозру 23 посадовим особам, зокрема 11 - посадовим особам комунальних підприємств, 2 - керівникам управлінь райдержадміністрацій та 10 - керівникам підрядних організацій.

"Загальна сума збитків, завдана діями цих посадовців, що підтверджена експертними дослідженнями, становить приблизно 70 млн гривень", - сказано в повідомленні.

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У прокуратурі зазначили, що багатомільйонні розкрадання та зловживання мають місце майже у всіх сферах комунального господарства: капітального будівництва, організації дорожнього руху, освіти та спорту, ЖКГ, земельних ресурсів.