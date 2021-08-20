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Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана

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Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана
Мер Києва Віталій Кличко поклав відповідальність за знесення садиби Барбана на поліцію, яка не завадила діям забудовника.

Слова міського голови цитує пресслужба КМДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дивує бездіяльність поліції в цій ситуації, яка не припинила незаконне знесення. До речі, будівля, яку було варварськи знесено забудовником сьогодні вночі, не була внесена Міністерством культури до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проєктну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Тому звертаюся до Міністерства культури, замість голосних заяв у соціальних мережах, все ж таки виконати свою роботу та розглянути подання КМДА про внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини 1469 об’єктів, які були подані та досі не розглянуті із 2018 року", – сказав Кличко.

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Він додав, що міська влада нещодавно скликала після звернення місцевих жителів комісію з питання про знесення садиби. Але представники забудовника проігнорували засідання.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звинуватив владу Києва в тому, що вони не протидіяли знесенню будівлі.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Раз полиция молчит, значит без офиса шута не обошлось.
  • Anatoll 4de917de
    С больной головы Ткаченко .... именно, Ткаченко виноват в сносе дома, если здание Ткаченко не внес в в Реестр объектов культурного наследия.
    Да, конкурент Кличко в мэры Киева, Ткаченко, опять проиграл ...
  • Злой Карлик
    если объект внесён в реестр. его сносить нельзя, если нет-можно. вносит минкульт. причем тут Кличко. тебя дурака и по башке не били, а тупость прет из ушей.
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