COVID-весілля на Буковині: 20 із 400 гостей потрапили до лікарні
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.
Весілля святкували в селі Красноїльськ. Тепер гості потрапили в Сторожинецьку лікарню.
"Сім'ями просто надходять з того району. Зараз багато людей 40-50-річного віку і в доволі важкому стані", - розповіли в лікарні.
Поширення COVID-19 в Сторожинецькому районі лікарі пов'язують з масовими сімейними святами - весіллями, ювілеями, днями народженнями - на які збираються десятки і сотні людей без масок. Медики щодня розгортають додаткові ліжка.
"У нас на початку тижня ще було 70 ліжок, то сьогодні вже 120 ліжок. Ми всі розслабились, забули за маски, що треба дотримуватись елементарних правил карантину і серпень місяць нам приніс масовий ріст хворих", - констатують у лікарні.
Серед усіх госпіталізованих пацієнтів немає жодного вакцинованого.