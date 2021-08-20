Від початку доби 20 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
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Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 142 вибухонебезпечні предмети.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню".